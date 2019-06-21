Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

АРГУН (Чечня), 21 июн – РИА Новости. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, в пятницу досрочно вышел на свободу, передает корреспондент РИА Новости.

Шалинский городской суд 10 июня постановил освободить Титиева в условно-досрочном порядке. Сегодня решение вступило в силу.

У выхода из колонии-поселения города Аргун, расположенном в 15 километрах от Грозного, Титева встречают родственники, коллеги, друзья и журналисты.

Уголовное дело Титиева стало одним из самых громких в республике за последние годы и получило международный резонанс. В марте этого года Шалинский городской суд приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Титиев отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.

В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев уже в заключении получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".