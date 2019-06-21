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РИА Новости

Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Вчера, 10:41
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев вышел на свободу по УДО. 21 июня 2019
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев вышел на свободу по УДО. 21 июня 2019
© РИА Новости / Саид Царнаев
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АРГУН (Чечня), 21 июн – РИА Новости. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, в пятницу досрочно вышел на свободу, передает корреспондент РИА Новости.
Шалинский городской суд 10 июня постановил освободить Титиева в условно-досрочном порядке. Сегодня решение вступило в силу.
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
1 апреля, 10:30
Правозащитник Титиев решил не обжаловать приговор за хранение наркотиков
У выхода из колонии-поселения города Аргун, расположенном в 15 километрах от Грозного, Титева встречают родственники, коллеги, друзья и журналисты.
Уголовное дело Титиева стало одним из самых громких в республике за последние годы и получило международный резонанс. В марте этого года Шалинский городской суд приговорил правозащитника к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Титиев отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Титиеву вменялось хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев уже в заключении получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов после решения об УДО Титиева заявил РИА Новости, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".
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