Россия не имеет никакого отношения к кризису в Грузии, заявил сенатор

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Происходящее в Грузии является сугубо внутренней проблемой этой страны, Россия не имеет к этому никакого отношения, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.

"Это внутренняя проблема. Россия не имеет к ней никакого отношения", - сказал Морозов.

По его словам, позиция грузинской оппозиции была "заведомо провокационной", она блокировала работу российской делегации, что является грубым нарушением международного права.

"Это, в свою очередь, спровоцировало кризис в обществе, которое, как известно, крайне расколото, и там всегда принято искать русский след", - подчеркнул сенатор.