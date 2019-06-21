В СФ оценили заявление о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Михаила Поплавского о том, что команда Владимира Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным.

Сенатор усомнился в серьезности данного заявления.

О подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации, официально сообщить о том, что готовится встреча. А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал. Сергей Цеков

При этом он подчеркнул, что Киев обязательно выйдет на диалог с Москвой, поскольку в первую очередь это необходимо украинской стороне.

"Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией Украиной", — заявил Цеков.

Ранее Поплавский заявил, что команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным.