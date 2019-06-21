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РИА Новости

В СФ оценили заявление о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Вчера, 10:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Михаила Поплавского о том, что команда Владимира Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным.
Сенатор усомнился в серьезности данного заявления.
О подобных вещах должен говорить либо сам президент, либо руководитель его администрации, официально сообщить о том, что готовится встреча. А так получается, что какой-то депутат что-то где-то услышал и сказал.
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Сергей Цеков
При этом он подчеркнул, что Киев обязательно выйдет на диалог с Москвой, поскольку в первую очередь это необходимо украинской стороне.
"Мне кажется, время подходит к тому, что будут какие-то реальные предложения по проведению встречи президентов и вообще каким-то контактам между Россией Украиной", — заявил Цеков.
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Ранее Поплавский заявил, что команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным.
По его словам, главным тезисом встречи со стороны Зеленского станет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине. Украинский лидер осознает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, подчеркнул Поплавский.
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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