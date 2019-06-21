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РИА Новости

СК начал доследственную проверку после жесткой посадки Ми-2 на Кубани

Вчера, 09:53
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Лабинском районе Краснодарского края по факту жесткой посадки вертолета Ми-2, обрабатывающего поля, где погиб пилот, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.
"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Вертолет МИ-2
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По предварительным данным, крушение вертолета произошло в 9.10 мск пятницы.
"Вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. В результате этого мужчина погиб на месте происшествия", - уточняется в релизе.
В настоящее время следователи выехали на место происшествия, информирует ведомство.
По данным местных властей, вертолет был привлечен компанией "Юг-Агро" для обработки полей и принадлежит сторонней организации.
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КубаньМи-2Следственный комитет РФПроисшествия
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