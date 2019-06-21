СК начал доследственную проверку после жесткой посадки Ми-2 на Кубани

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Доследственная проверка организована в Лабинском районе Краснодарского края по факту жесткой посадки вертолета Ми-2, обрабатывающего поля, где погиб пилот, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Лабинском районе Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, крушение вертолета произошло в 9.10 мск пятницы.

"Вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. В результате этого мужчина погиб на месте происшествия", - уточняется в релизе.

В настоящее время следователи выехали на место происшествия, информирует ведомство.