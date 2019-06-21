Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стало одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию", - сказал сенатор.

"Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена", - добавил он.

По словам Джабарова, было бы также желательно услышать оценку ситуации со стороны власти Грузии - президента и премьер-министра страны. "Хотелось бы услышать осуждения этой некрасивой истории, однако пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего", - отметил он.

Как подчеркнул российский сенатор, происходящее в Грузии является "исключительно внутренней историей" этой страны. "Россия была использована как повод для выступления оппозиции", - отметил зампред комитета СФ.

По его словам, срыв конференции Межпарламентской ассамблеи православия показал и отсутствие политической культуры в Грузии. "Срыв международного мероприятия свидетельствует о полном отсутствии в Грузии политической культуры, хотя мы всегда знали грузин как очень гостеприимных хозяев", - сказал Джабаров.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.