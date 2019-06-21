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РИА Новости

В ФИАН объяснили сокращение финансирования проекта "Миллиметрон"

Вчера, 08:27
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Финансирование создания российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") в действующей Федеральной космической программе до 2025 года сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 миллиардами рублей, однако это произошло не по вине Роскосмоса, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
"Федеральная космическая программа (ФКП) урезается. Особенно раздел, касающийся фундаментальных космических исследований. Сейчас от 11 миллиардов рублей (средства, первоначально заложенные на проект "Миллиметрон" в ФКП на 2016-2025 годы – ред.) осталась половина, остальная часть уйдет в следующую ФКП", - сказала она.
"Понятно, что это влияет на срок запуска обсерватории. Но Роскосмос в рамках тех средств, которые имеет, поступает довольно справедливо при учете интересов и сроков запусков. Честно говоря, я не стала бы жаловаться. Да, денег мало и хотелось бы больше, но мы уже привыкли жить и работать в таких условиях", - добавила Лихачева.
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По ее словам, из-за нехватки средств ФИАН вынужден ужимать не только себя, но и своих соисполнителей. "Но они тоже понимают, что в стране сложная ситуация и по всем другим проектам. При этом величина финансирования не влияет на участие зарубежной кооперации", - пояснила ученый.
Она отметила, что ФИАН постоянно чувствует поддержку Роскосмоса. "Специалисты Роскосмоса, с которыми мы работаем, понимая значимость проекта, всегда нас поддерживают", - добавила Лихачева.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
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Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
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