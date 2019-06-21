Поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по "Дружбе" возобновят в июле

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поставки кондиционной нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводной системе "Дружба" планируется возобновить с 4 июля, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Разработана "дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. Уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба". С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в указанные страны в полном объеме. Предусмотрено также возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на ОАО "Нафтан" (Белоруссия)", - сообщил Приходько.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. "Транснефть" сообщала, что "Дружба" заработает в полном объеме с 1 июля.

Из-за ЧП в "Дружбе" была снижена загрузка "Нафтана", так как объема чистой нефти, поступающей на НПЗ по нефтепроводу "Сургут - Полоцк", не хватало для полной загрузки, а входящий в систему "Дружбы" трубопровод "Унеча - Полоцк", по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, оказался заполнен загрязненной хлоридами нефтью. Белоруссия просила от России максимально быстрого увеличения поставок нефти на "Нафтан".