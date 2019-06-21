Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T07:24Z
https://ria.ru/20190621/1555768907.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155304/78/1553047889_751:743:3072:2048_1036x0_80_0_0_3a86ed4179b49e2e25e8c4d388a11384.jpg
РИА Новости
Союзное государство

Поставки нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по "Дружбе" возобновят в июле

Вчера, 07:24
56
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке. Архивное фото
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Поставки кондиционной нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводной системе "Дружба" планируется возобновить с 4 июля, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
"Разработана "дорожная карта" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. Уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба". С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в указанные страны в полном объеме. Предусмотрено также возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на ОАО "Нафтан" (Белоруссия)", - сообщил Приходько.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
11 июня, 08:37
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. "Транснефть" сообщала, что "Дружба" заработает в полном объеме с 1 июля.
Из-за ЧП в "Дружбе" была снижена загрузка "Нафтана", так как объема чистой нефти, поступающей на НПЗ по нефтепроводу "Сургут - Полоцк", не хватало для полной загрузки, а входящий в систему "Дружбы" трубопровод "Унеча - Полоцк", по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, оказался заполнен загрязненной хлоридами нефтью. Белоруссия просила от России максимально быстрого увеличения поставок нефти на "Нафтан".
Генеральный директор предприятия Александр Демидов пояснял, что, хотя загрязненное сырье не успело попасть на "Нафтан", завод лишился значительной прибыли, работая на сниженных мощностях. Как следствие, сокращение прибыли усложнило финансирование проекта по модернизации НПЗ, говорил Демидов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 июня, 11:53
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
000001
Обсудить 0
Союзное государствоПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Сергей ПриходькоПравительство РФБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска. Архивное фото
В Хабаровске надеются получить для аэропорта "Новый" режим "открытого неба"
РИА
Новости
Логотип компании Татнефть на АЗС
"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Белоруссия усиленно контролирует качество российской нефти
На VI Китайско-российской ЭКСПО заключены соглашения на $24,5 млрд
Лента
новостей
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи
ФАС не видит причин для роста розничных цен на рис
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Белнефтехим": нефть в "Дружбе" в настоящее время соответствует стандарту
Самка леопарда-крестницы актрисы Памелы Андерсон Leo 38F в сопровождении котенка
В Приморье сфотографировали леопарда-"крестницу" Памелы Андерсон с котенком
Казино Tigre de Cristal в игорной зоне Приморье в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. Архивное фото
В игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года построят казино "Империал"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в Минске. 21 июня 2019
Медведев проводит переговоры с белорусским коллегой в Минске
В РЭЦ рассказали, как привлечь иностранцев в российское кино
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Под Томском провели учение по пресечению теракта в детском лагере
Символ нефтепровода Дружба около города Гомель
Причины превышения концентрации хлоридов в "Дружбе" выясняются
Рабочие на нефтепроводе Дружба
В Белоруссии остается около 630 тысяч тонн "грязной" нефти
На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
Лента новостейМолния