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РИА Новости

Италия испытает на воздушном шаре прибор для проекта "Миллиметрон"

Вчера, 07:02
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Италия продолжает создание прибора для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), в 2020-2021 годах ожидаются его испытания на воздушном шаре над севером России, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
"В связи с тем, что США пока категоричны в отношении сотрудничества в космосе, мы в проекте "Миллиметрон" переориентировались на Европу. У нас есть соглашение с Итальянским космическим агентством ASI, в рамках которого они создают длинноволновой матричный спектрометр для "Миллиметрона", - сказала она.
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По словам ученой, прототип прибора испытывается при низких температурах в ходе пролета воздушного шара над северной территорией России. "Первый полет был не очень удачным из-за жуткого урагана – и шар пролетел треть положенного пути. В 2020-2021 годах будет новый запуск", - пояснила Лихачева.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
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Российская академия наукФизический институт РАНРоссияИталияРИА Наука
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