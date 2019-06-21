Гулявшую по Норильску медведицу доставят в красноярский зоопарк

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Белую медведицу, которая пришла в Норильск с берега Карского моря, доставят в красноярский зоопарк вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей".

Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. Зоологи "Роева ручья" вместе с норильскими коллегами поймали животное и поместили на базу местной службы спасения. Медведица прошла около 500 километров. На вид животному около года, вес – около 200 килограммов.

"Животное прибудет в аэропорт около пяти часов вечера. В зоопарке будет после шести вечера", - сказал собеседник агентства.