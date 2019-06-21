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РИА Новости

Гулявшую по Норильску медведицу доставят в красноярский зоопарк

Вчера, 07:00
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© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Белую медведицу, которая пришла в Норильск с берега Карского моря, доставят в красноярский зоопарк вечером в пятницу, сообщили РИА Новости в парке флоры и фауны "Роев ручей".
Ранее сообщалось, что жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя. Зоологи "Роева ручья" вместе с норильскими коллегами поймали животное и поместили на базу местной службы спасения. Медведица прошла около 500 километров. На вид животному около года, вес – около 200 килограммов.
© газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
"Животное прибудет в аэропорт около пяти часов вечера. В зоопарке будет после шести вечера", - сказал собеседник агентства.
Решение о транспортировке в Красноярск продиктовано состоянием здоровья медведицы – в краевом центре животное будет полностью обследовано и пройдет необходимое лечение.
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