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РИА Новости

В игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года построят казино "Империал"

Вчера, 06:37
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКазино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. Архивное фото
Казино Tigre de Cristal в игорной зоне Приморье в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Гостинично-развлекательный комплекс и казино "Империал" построят в игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В Приморском крае состоялась защита проекта гостинично-развлекательного комплекса с казино Imperial, который планируется построить на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" к осени 2020 года. Новый объект в характерном для России эклектичном архитектурном стиле будет стоить более 250 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
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Гостинично-развлекательный комплекс "Империал" станет четверым объектом, который начнет работу на территории ИРК "Приморье" вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и "Шамбала". Согласно действующим налоговым ставкам, ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 миллионов рублей в бюджет Приморского края только от игорной деятельности.
Согласно представленному проекту, комплекс "Империал" представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров, а также игровую площадь, включающую казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону площадью более 1000 "квадратов" с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Здесь также идет строительство гостиницы с аквапарком и казино Naga Vladivostok компании Naga Corp Ltd. и комплекса "Даймонд Форчун".
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