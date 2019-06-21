В игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года построят казино "Империал"

Казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Гостинично-развлекательный комплекс и казино "Империал" построят в игорной зоне "Приморье" к осени 2020 года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"В Приморском крае состоялась защита проекта гостинично-развлекательного комплекса с казино Imperial, который планируется построить на территории интегрированного развлекательного курорта "Приморье" к осени 2020 года. Новый объект в характерном для России эклектичном архитектурном стиле будет стоить более 250 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Гостинично-развлекательный комплекс "Империал" станет четверым объектом, который начнет работу на территории ИРК "Приморье" вместе с Tigre de Cristal, Naga Vladivostok и "Шамбала". Согласно действующим налоговым ставкам, ежегодно комплекс будет приносить не менее 100 миллионов рублей в бюджет Приморского края только от игорной деятельности.

Согласно представленному проекту, комплекс "Империал" представляет собой гостиницу минимум на 360 номеров, а также игровую площадь, включающую казино на 50 столов и 300 игровых автоматов, общий игровой зал, зал повышенных ставок, VIP-зал. Помимо казино, проект комплекса включает в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону площадью более 1000 "квадратов" с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента.