На Украине предсказали последствия потери газовой трубы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В случае потери газотранспортной системы Украину ждет "югославский сценарий", заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала В случае потери газотранспортной системы Украину ждет "югославский сценарий", заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne

По его словам, это может произойти уже в этом году, и президент Владимир Зеленский должен не допустить такого развития событий.

"В этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться 1 сентября не только полным дефолтом", — сказал Червоненко.

Эти вызовы, по его словам, — выплата 16 миллиардов долларов по долгам и судьба ГТС.

"Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", — сказал бывший министр.

Он добавил, что новый состав Верховной рады, внеочередные выборы в которую состоятся через месяц, может оказаться еще хуже предыдущего, поскольку туда может попасть много новых некомпетентных лиц.

"Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Это повторение "новых лиц", только еще хуже, потому что придут много "соросовских", модных, перекрашенные и переобутые. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена — жизнь людей", — заключил Червоненко.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Последний раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе, однако конкретных договоренностей стороны не достигли. Однако ЕК сделала предложение по будущему контракту: он должен быть подписан на срок более 10 лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.