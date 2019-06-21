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РИА Новости

На Украине предсказали последствия потери газовой трубы

Вчера, 06:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовый трубопровод в Закарпатской области Украины
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В случае потери газотранспортной системы Украину ждет "югославский сценарий", заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, это может произойти уже в этом году, и президент Владимир Зеленский должен не допустить такого развития событий.
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Украина готовится зимой потерять "русский транзит"
"В этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться 1 сентября не только полным дефолтом", — сказал Червоненко.
Эти вызовы, по его словам, — выплата 16 миллиардов долларов по долгам и судьба ГТС.
"Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", — сказал бывший министр.
Он добавил, что новый состав Верховной рады, внеочередные выборы в которую состоятся через месяц, может оказаться еще хуже предыдущего, поскольку туда может попасть много новых некомпетентных лиц.
"Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Это повторение "новых лиц", только еще хуже, потому что придут много "соросовских", модных, перекрашенные и переобутые. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена — жизнь людей", — заключил Червоненко.
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Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Последний раунд консультаций прошел в январе в Брюсселе, однако конкретных договоренностей стороны не достигли. Однако ЕК сделала предложение по будущему контракту: он должен быть подписан на срок более 10 лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС.
Россия заявляла, что готова продлить контракт на транзит на прежних условиях, а также возобновить поставки газа Киеву, причем по цене на четверть ниже сегодняшней.
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Ситуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сами скакали...
21 июня, 07:00
Петр Грин
6860000
Закономерные последствия, как в поговорке “Не плюй в колодец, пригодится воды напиться“. Столько плевать в нашу трубу... думали, это будет продолжаться бесконечно??? Впрочем, у главных плюющих хорошие американские отступные. "Патриоты" еще те ))
21 июня, 08:18
Дмитрий Широков
7300000
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