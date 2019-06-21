В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
"Просто приехать недостаточно, нужны предложения, надо согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", — сказал он.
При этом депутат отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
Кроме того, он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе.
"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", — заключил Поплавский.
Ранее в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Однако, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах президента пока нет контактов с Зеленским.
Вчера, 17:24Шутки в сторону