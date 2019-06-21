В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала " Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала " 112 Украина ".

"Просто приехать недостаточно, нужны предложения, надо согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", — сказал он.

При этом депутат отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

Кроме того, он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе.

"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", — заключил Поплавский.