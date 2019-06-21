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РИА Новости

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Вчера, 04:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".

"Просто приехать недостаточно, нужны предложения, надо согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", — сказал он.

При этом депутат отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
Кроме того, он добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе.
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"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", — заключил Поплавский.
Ранее в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Однако, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах президента пока нет контактов с Зеленским.
Шутки в сторону
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Ну какая будет первая фраза Зеленский сказал, а какие будут следующие - нет. «Крым, Донбасс - это украина». «Классная шутка Владимир Владимирович? Самому смешно». «Дайте денег безвозмездно».
21 июня, 05:16
Artur
182810207
"В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным" А Путин знает?
21 июня, 05:59
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