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РИА Новости

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Вчера, 04:12
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото
Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Памятную табличку в честь визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына установили во Владивостоке напротив другой мемориальной доски в честь предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщает приморское региональное отделение "Единой России".
Церемония состоялась на территории загородного комплекса "Лесная заимка" с участием представителей генерального консульства КНДР, руководителя представительства МИД в Приморском крае Евгения Волосастова.
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"Памятную табличку расположили напротив другой мемориальной доски, которая была установлена несколько лет назад в честь предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира и его визита в дальневосточный регион в августе 2002 года по приглашению российского президента", - говорится в сообщении.
Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он был на протяжении многих лет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию
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"После открытия в мае этого года Международного партийного центра ЕР во Владивостоке мы намерены более активно взаимодействовать с нашими коллегами по целому ряду направлений – в торговых связях, развитии транспортной инфраструктуры, образовании, здравоохранении, культуре", - отметил руководитель этого центра Игорь Хрущев.
Лидер КНДР посетил Приморье в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост в апреле.
Первый визит Ким Чен Ына в Россию
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
1 из 13

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
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© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
2 из 13

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
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© Пресс-служба Администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
3 из 13

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

© Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края / Перейти в фотобанк

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на станции Хасан в Приморском крае
4 из 13

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

Монтаж красной ковровой дорожки на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
5 из 13

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанк

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына возле станции Хасан в Приморском крае
6 из 13

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

© РИА Новости / Светлана Задера
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

Приготовления к приезду поезда председателя КНДР Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока
7 из 13

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

Журналисты на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
8 из 13

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

Торжественная церемония встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
9 из 13

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке
10 из 13

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

Торжественная церемония встречи лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке
11 из 13

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

Флаги России и КНДР на железнодорожном вокзале Владивостока, куда прибудет поезд председателя КНДР Ким Чен Ына
12 из 13

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во Владивостоке
13 из 13

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Рано утром бронепоезд лидера Северной Кореи пересек границу и остановился на станции Хасан.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
2 из 13

Ким Чен Ына приветствовали хлебом и солью. Лидер КНДР попробовал традиционный русский каравай.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
3 из 13

Руководителя КНДР встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

© Пресс-служба Администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
4 из 13

Ким Чен Ын назвал свой приезд первым шагом в развитии отношений с Россией. "Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом", — сказал он.

© РИА Новости / пресс-служба администрации Приморского края
Перейти в фотобанк
5 из 13

В Хасанском районе Приморья Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, построенный в 1986 году перед визитом Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Позже бронепоезд главы КНДР отправился во Владивосток.

© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
7 из 13

Приготовления к приезду поезда Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Во Владивосток поезд главы Северной Кореи прибыл в 11.01 по московскому времени.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На привокзальной площади лидера КНДР приветствовали торжественной церемонией с участием оркестра почетного караула.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 13

Северокорейский гость пожал руку главе Минвостокразвития Александру Козлову.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Лидер КНДР прошел вдоль почетного караула, сел в лимузин и в сопровождении бегущей охраны отправился в резиденцию на территории ДВФУ на острове Русский.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На 25 апреля запланированы переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Глава КНДР выразил надежду на то, что его первый визит в Россию будет успешным и полезным.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Визит Ким Чен Ына в РоссиюКим Чен ЫнКНДРПриморский крайВ мире
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