Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественной церемонии встречи во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Памятную табличку в честь визита в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына установили во Владивостоке напротив другой мемориальной доски в честь предыдущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, сообщает приморское региональное отделение "Единой России".

Церемония состоялась на территории загородного комплекса "Лесная заимка" с участием представителей генерального консульства КНДР, руководителя представительства МИД в Приморском крае Евгения Волосастова.

"Памятную табличку расположили напротив другой мемориальной доски, которая была установлена несколько лет назад в честь предыдущего лидера КНДР Ким Чен Ира и его визита в дальневосточный регион в августе 2002 года по приглашению российского президента", - говорится в сообщении.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи, генеральным секретарем которой он был на протяжении многих лет.

"После открытия в мае этого года Международного партийного центра ЕР во Владивостоке мы намерены более активно взаимодействовать с нашими коллегами по целому ряду направлений – в торговых связях, развитии транспортной инфраструктуры, образовании, здравоохранении, культуре", - отметил руководитель этого центра Игорь Хрущев.