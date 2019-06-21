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РИА Новости

Депутат Рады обвинил "патриотов" в "продаже Крыма"

Вчера, 04:02
30663
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина лишилась Крыма из-за того, что "патриоты" его продали, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, и рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором все, — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты", — сказал парламентарий.
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"Вот это патриоты! Патриоты, в результате деятельности которых мы лишились части территорий, убили промышленность, уничтожили в угоду непонятным каким-то Соросам свою экономику, убили Карпаты, убили пенсионеров, убили медицину. Это патриотизм?" — заключил Рабинович.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это не тот ли "Рабинович" из анекдотов? )))))
21 июня, 04:53
vvkoryy
2110001
Территории и дальше будут отваливаться от Украины потому что много бед натворили Украинские фашисты против своего русско-язычного населения.
21 июня, 06:17
sstry1967
900012
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