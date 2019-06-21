Депутат Рады обвинил "патриотов" в "продаже Крыма"

"Патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, и рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором все, — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты", — сказал парламентарий.