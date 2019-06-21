МВД пока не получало от Счетной палаты предложений по реформе

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел России не получало от Счетной палаты России предложений о реформировании своей работы, сообщили в ответе на запрос РИА Новости в пресс-службе МВД России.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ , предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в РФ. Он отметил, что, согласно опросу предпринимателей, проведенному ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большинство предпринимателей в России называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса.

"Сообщаем, что предложений Минфина России и Счетной палаты Российской Федерации о реформировании служебной деятельности МВД России, а также иных подобных инициатив со стороны федеральных органов исполнительной власти в текущем году в организационно-аналитический департамент МВД России не поступало", - говорится в ответе на запрос.

Также в МВД России подчеркнули, что министерство ежегодно детализирует задачи по улучшению своей работы. Например, как отметили в ведомстве, в этом году заседании коллегии МВД, в которой участвовал президент России Владимир Путин, было решено принять дополнительные меры по улучшению диалога с бизнесом и повысить удовлетворенность граждан работой МВД.