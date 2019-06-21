В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Лаборатория реактивного движения JPL и НАСА хотели создать прибор для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), но не смогли по политическим причинам, это стало ясно в 2016 году, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.

"У нас были переговоры с JPL. Они очень хотели принять участие в проекте "Миллиметрон", изготовить гетеродинный приемник. Вопрос тянулся с 2014 года. И в 2016 году при формировании новой десятилетней программы по причинам, известным только американской стороне, "Миллиметрон" не был в нее включен", - сказала она.

Лихачева отметила, что JPL не смогла участвовать в "Миллиметроне", скорее всего, из-за политики. "Гетеродинный приемник они так и не начали изготавливать", - пояснила ученый.

По ее словам, после этого США затеяли свой проект космического телескопа OST (Origins Space Telescope) в миллиметровом диапазоне. "Он пока абсолютно в начальной стадии и пока не имеет особой поддержки в НАСА. Предполагаемый срок запуска обсерватории – после 2037 года", - добавила Лихачева.

Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.