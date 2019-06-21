МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.

В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент добавил, что школа была вторым домом для своих учеников, прежде всего, благодаря педагогам, которые заботились о школьниках и открывали им мир знаний, помогали найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности.

Путин также посоветовал выпускникам всегда помнить об учителях, помогать им и поддерживать, потому что педагоги никогда не забудут своих учеников.

"Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе", - говорится в сообщении.

Президент уточнил, что лишь выбрав дело себе по душе, человек сможет проявить свои лучшие качества, дарования и способности, сможет принимать серьёзные решения, вносить вклад в развитие страны.

"Гордитесь нашей великой родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убежден, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи", - отмечается в обращении.

Путин призвал выпускников дерзать и верить в себя, быть настойчивыми и трудолюбивыми, а также пожелал им удачи и успехов.