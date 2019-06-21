Возможно ли выгнать миллион мигрантов из страны

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дональд Трамп вновь объявил бой нелегальным мигрантам. Со следующей недели их начнут отлавливать на улицах американских городов. Если попавшийся нелегал — выходец из Латинской Америки и не может доказать законность своего пребывания в стране, он будет выслан за мексиканскую границу. Правительство Мексики готово к такому повороту событий — Мехико не хочет ссориться с Вашингтоном, опасаясь торговой войны. Удастся ли Трампу ужесточить контроль за миграцией, разбиралось РИА Новости.

Депортировать мигрантов и избежать войны

"Миллионы нелегалов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты, будут депортированы. Причем их выдворение произойдет так же быстро, как быстро и незаконно они проникли в страну", — сообщил Трамп в Twitter.

Президент не забыл похвалить власти Мексики за то, что те поддержали его политику. "Ужесточая свое миграционное законодательство, Мехико вносит большой вклад в решение проблемы незаконной миграции. Единственные, кто ничего не делает, — это демократы в конгрессе".

Заявление о массовой депортации из США нелегальных мигрантов вызвало неоднозначную реакцию в мире. В Европе, Азии и Латинской Америке политики и общественные деятели в очередной раз раскритиковали Трампа за нетерпимость. Внутри страны напомнили, что США создавали мигранты, и принятие людей из других стран — одна из американских ценностей.

Но ни на Трампа, ни на власти Мексики эти призывы и протесты не произвели никакого впечатления. В Мехико только недавно пережили страхи по поводу возможной экономической катастрофы из-за ухудшения отношений с северным соседом. В начале июня Трамп пригрозил резко повысить пошлины на все товары, которые Мексика поставляет в США. Под удар попадали экспортируемые в Соединенные Штаты автомобили, пиво, текила, фрукты, овощи. В Мехико понимали, что даже минимальная пошлина на эти поставки способна обвалить экономику. Но президента США это не остановило. Он заявил, что, если мексиканцы не начнут сдерживать поток нелегальных мигрантов через границу, к октябрю тарифы продолжат расти. Перед лицом такой опасности Мехико пошел на сотрудничество с Вашингтоном. Поэтому укоры "людей доброй воли" в таких условиях на мексиканские власти не подействовали.

© REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп держит копию миграционного соглашения с Мексикой © REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп держит копию миграционного соглашения с Мексикой

"Беспрецедентная сделка"

"Я рад сообщить, что мы подписали соглашение. Пошлины, которые США планировали ввести против Мексики 10 июня, приостановлены на неопределенный срок", — сообщил Трамп о своей победе.

Позже Госдепартамент США опубликовал детали договоренности. Из документа следует, что Мексика предпримет "беспрецедентные шаги" для сдерживания мигрантов. Речь идет не только о гражданах Мексики, но и нелегалах из Центральной Америки, которые пытаются проникнуть в Соединенные Штаты через мексиканскую границу. По условиям соглашения Национальная гвардия Мексики обязуется задерживать не только их, но и тех, кто занимается трансграничной контрабандой и торговлей людьми.

Мигранты, которые уже перебрались в США, будут высылаться в Мексику. Но это не означает, что они никогда не смогут вновь попасть в Соединенные Штаты. Американские власти вполне могут принять кого-то обратно. Но дожидаться официального решения придется в Мексике — в специально создаваемых временных палаточных городках.

Содержание мигрантов в этих лагерях частично будет финансироваться Вашингтоном. США, со своей стороны, ускорят процесс рассмотрения дел. Одно из главных условий возвращения в Соединенные Штаты — высланные из страны не должны быть связаны с преступностью.

Напугать "северный треугольник"

После подписания соглашения пограничные службы зафиксировали не снижение, а рост желающих просить убежища в США. Они связывают это с тем, что механизм приема мигрантов стал понятнее. Вместо того чтобы скрываться от иммиграционных служб на территории Соединенных Штатов, мигранту легче сразу уехать в Мексику и там уже заявить о своем желании перебраться в США. В лагерях, где искателям лучшей доли приходится дожидаться решения американских властей, условия вполне сносные. Даже если Вашингтон отказывает в приеме, многие пытаются трудоустроиться в Мексике.

Мексиканские власти обращают внимание, что подписанный документ лишь зафиксировал схему работы с мигрантами, действующую с зимы. За полгода США уже депортировали в Мексику почти 12 тысяч нелегалов. Сейчас все они размещены в трех мексиканских городах: Тихуне, Мехикали и Сьюдад-Хуаресе. Единственное условие, которое мексиканцы выдвинули Вашингтону, — не отправлять к ним неограниченное количество беженцев. В этой связи следует продолжать начатые еще администрацией Барака Обамы переговоры с Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, откуда идет основной поток нелегальных мигрантов.

Вашингтон каждый раз призывает ужесточить контроль на границах, но власти этих трех государств Центральной Америки ссылаются на недостаток средств. До недавнего времени американцы шли на уступки и выделяли им значительные финансы для сдерживания потока мигрантов. Деньги тратились, но нелегалы продолжали проникать в США. В конце концов терпение Трампа лопнуло, и он отказался нести расходы.

"Мы не будем предоставлять новые средства, пока страны северного треугольника (Сальвадор, Гондурас, Гватемала. — Прим. ред.) не начнут делать что-либо существенное для сокращения количества нелегальных мигрантов", — проинформировал Госдеп.

Отказ от финансирования стран Центральной Америки напугал скорее Мексику. Если до этого деньги Вашингтона хоть как-то помогали властям "северного треугольника" сдерживать потоки мигрантов, то теперь Мексике самой придется решать вопрос с еще более бедными соседями.

И официальный Мехико решил сработать на упреждение, самостоятельно начав с ними переговоры. Более того, мексиканцы разработали план действий для Центральной Америки по миграции: теперь не американцы, а сами мексиканцы будут выделять "северному треугольнику" средства для сдерживания нелегалов. В свою очередь, Мексике помогут деньгами ООН и Германия.

В Белом доме мексиканскую инициативу поддержали, но при этом выдвинули еще одно условие: направляющиеся из Центральной Америки в США мигранты должны обращаться за убежищем сначала в те страны, границу с которыми пересекают. Например, если мигрант из Сальвадора пытается пребраться в Соединенные Штаты через Мексику, сначала он должен попросить убежища в Мексике, и только в случае отказа — обращаться к американским властям.

© AFP 2019 / Paul Ratje Один из жителей приюта для мигрантов наблюдает за футбольным матчем в Сьюдад-Хуаресе © AFP 2019 / Paul Ratje Один из жителей приюта для мигрантов наблюдает за футбольным матчем в Сьюдад-Хуаресе

Нулевая терпимость Трампа

Над проблемой миграции Трамп бьется третий год своего президентства. И сейчас разрешить вопрос с нелегалами — дело принципа.

Еще в начале своей избирательной кампании он обещал построить стену на границе с Мексикой, которая бы преграждала путь нелегалам. Став президентом, он хотел выделить из бюджета 5,6 миллиарда долларов на ее возведение. Но конгресс запретил тратить деньги на эти цели. Спор между конгрессменами и главой государства по поводу стены спровоцировал так называемый шатдаун — кризис власти. Тогда страна больше месяца жила без утвержденного бюджета, работа госучреждений была приостановлена.

Трамп не отступал и обещал найти деньги любой ценой. На практике это привело к ужесточению миграционного законодательства. Власти объявили так называемую политику нулевой терпимости. Она заключалась в том, что судить будут любого иностранца, нелегально перешедшего границу.

"Если вы пытаетесь пронести с собой ребенка, то вас будут судить, а ребенка могут у вас забрать, как того требует закон", — заявил Джефф Сешнс, занимавший в прошлом году должность генпрокурора США.

Ужесточение миграционных правил привело к тому, что американские власти разделили почти две тысячи семей на границе с Мексикой. В знак несогласия с политикой Трампа к границам США из стран Центральной Америки двинулся "караван мигрантов". По разным оценкам, его участниками стали от семи до десяти тысяч выходцев из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Мексики, Никарагуа и других центральноамериканских стран. Они намеревались прорваться через кордон и проникнуть на территорию США. Американские власти стянули к границе несколько тысяч военнослужащих.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США © REUTERS / Jose Luis Gonzalez Мигранты стоят в очереди перед входом во временный лагерь после пересечения границы между Мексикой и США

Против миграционной политики Трампа выступили тогда многие американские штаты и крупные города. Например, власти Нью-Йорка и Сан-Франциско отказались преследовать мигрантов, апеллируя к традициям: в США никогда не преследовали нелегалов, если те не нарушали законы. Многие штаты даже остановили действие указов Трампа по миграции, так как те противоречили местному законодательству.