Евросоюз призвал возобновить переговоры для реализации Минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз призвал к незамедлительному возобновлению переговоров для реализации минских соглашений, говорится в одобренном в четверг заявлении евросаммита.
"Евросовет призывает к незамедлительному возобновлению переговорных усилий с целью реализации минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - говорится в документе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.