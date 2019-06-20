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РИА Новости

В Киеве сняли арест со счета экс-замглавы администрации Януковича

Вчера, 23:17
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КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева снял арест с банковского счета экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы дела.
После смены власти в 2014 году Портнов уехал из Украины. В марте 2014 года ЕС ввел санкции против 17 бывших приближенных Януковича, которые подозревает в незаконном использовании бюджетных средств, в том числе против Портнова. Тогда же против Портнова на Украине было возбуждено уголовное дело о присвоении имущества, а на его активы был наложен арест. В 2015 году суд Люксембурга по иску Портнова отменил введенные против него европейские санкции.
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"Это дело (против Портнова на Украине) было закрыто прокуратурой 1 марта 2016 года в связи с отсутствием достаточных доказательств вины Портнова в присвоении госсредств. При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого. В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его. Решение суда обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Указано, что защита Портнова просила суд снять арест со счета в "Правэксбанке".
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