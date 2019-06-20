Комитет защиты журналистов потребовал от Киева расследовать смерть Комарова

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от властей Украины провести тщательное расследование гибели журналиста Вадима Комарова и привлечь виновных к ответственности.
Ранее в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
3 июня 2018, 11:50"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
"Президент Украины Владимир Зеленский был избран на антикоррупционных обещаниях, но он не добьется прогресса, если будут погибать журналисты, которые пытаются расследовать и сообщать о неподобающих действиях", - сказала Гульноза Саид, координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии.
"Мы осуждаем убийство Вадима Комарова и призываем украинские власти быстро найти убийц и привлечь их к ответственности, чтобы безнаказанность не поощряла на будущие преступления", - добавила Саид.
По подсчетам комитета, на Украине с 1992 года погибли при исполнении обязанностей 12 журналистов.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Вадима Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.