Комитет защиты журналистов потребовал от Киева расследовать смерть Комарова

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от властей Украины провести тщательное расследование гибели журналиста Вадима Комарова и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

"Президент Украины Владимир Зеленский был избран на антикоррупционных обещаниях, но он не добьется прогресса, если будут погибать журналисты, которые пытаются расследовать и сообщать о неподобающих действиях", - сказала Гульноза Саид, координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии.

"Мы осуждаем убийство Вадима Комарова и призываем украинские власти быстро найти убийц и привлечь их к ответственности, чтобы безнаказанность не поощряла на будущие преступления", - добавила Саид.

По подсчетам комитета, на Украине с 1992 года погибли при исполнении обязанностей 12 журналистов.