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РИА Новости

Комитет защиты журналистов потребовал от Киева расследовать смерть Комарова

Вчера, 22:46
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов потребовала от властей Украины провести тщательное расследование гибели журналиста Вадима Комарова и привлечь виновных к ответственности.
Ранее в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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"Президент Украины Владимир Зеленский был избран на антикоррупционных обещаниях, но он не добьется прогресса, если будут погибать журналисты, которые пытаются расследовать и сообщать о неподобающих действиях", - сказала Гульноза Саид, координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии.
"Мы осуждаем убийство Вадима Комарова и призываем украинские власти быстро найти убийц и привлечь их к ответственности, чтобы безнаказанность не поощряла на будущие преступления", - добавила Саид.
По подсчетам комитета, на Украине с 1992 года погибли при исполнении обязанностей 12 журналистов.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Вадима Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.
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