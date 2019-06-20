В Раде осудили отказ Зеленского от прямых переговоров с ЛНР и ДНР

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума", отказываясь от прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками по примеру экс-главы государства Петра Порошенко.

Ранее Зеленский заявил, что если не переедет из здания президентской администрации в Киеве, то сойдет с ума.

"Меня утешили сегодня слова Зеленского, который сказал, "надо переехать в другое место, потому что я здесь схожу с ума", это очень похоже что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил (экс-президент Украины Петр – ред.) Порошенко (об отказе прямых переговоров с республиками Донбасса – ред.)", - заявил Рабинович в четверг в эфире телеканала "112. Украина".

Он подчеркнул, что ждет от Зеленского выполнения обещаний, в частности, о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. "Ты президент, у тебя новая обязанность... Ты сказал "мир", я только что слышал "мир", сейчас я читаю – мира не будет, альянс самое лучшее, в НАТО мы идем, с Россией разговаривать не будем. Очнись, что ты там выпил в этом здании такое? Что там Порошенко оставил?", - добавил депутат.