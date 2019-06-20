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РИА Новости

В Раде осудили отказ Зеленского от прямых переговоров с ЛНР и ДНР

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума", отказываясь от прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками по примеру экс-главы государства Петра Порошенко.
Ранее Зеленский заявил, что если не переедет из здания президентской администрации в Киеве, то сойдет с ума.
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Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
"Меня утешили сегодня слова Зеленского, который сказал, "надо переехать в другое место, потому что я здесь схожу с ума", это очень похоже что так, потому что вы начали говорить то же самое, что только что говорил (экс-президент Украины Петр – ред.) Порошенко (об отказе прямых переговоров с республиками Донбасса – ред.)", - заявил Рабинович в четверг в эфире телеканала "112. Украина".
Он подчеркнул, что ждет от Зеленского выполнения обещаний, в частности, о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. "Ты президент, у тебя новая обязанность... Ты сказал "мир", я только что слышал "мир", сейчас я читаю – мира не будет, альянс самое лучшее, в НАТО мы идем, с Россией разговаривать не будем. Очнись, что ты там выпил в этом здании такое? Что там Порошенко оставил?", - добавил депутат.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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