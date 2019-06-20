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РИА Новости

Зеленский объявил конкурс на должность главы Управления делами

Вчера, 21:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением раоты президента, правительства, парламента и ряда других государственных органов Украины. Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент уволил, исполнять его обязанности стал заместитель Сергей Борзов.
"Объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Госуправления делами", - говорится в распоряжении.
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