Зеленский объявил конкурс на должность главы Управления делами

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на пост главы Управления делами, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Государственное управление делами занимается материально-техническим и социально-бытовым обеспечением раоты президента, правительства, парламента и ряда других государственных органов Украины. Прежнего главу ведомства Ивана Куцика новый президент уволил, исполнять его обязанности стал заместитель Сергей Борзов.
"Объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Госуправления делами", - говорится в распоряжении.