Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест

В конце апреля сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики. Он был арестован на 10 суток, а после предъявления обвинения мера пресечения была продлена на два месяца. В середине мая защита пыталась обжаловать арест Хасбулатова, но Верховный суд республики оставил в силе решение Кировского районного суда, уточнив дату окончания срока действия меры пресечения - до 20 июня 2019 года.