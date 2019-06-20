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РИА Новости

Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест

Вчера, 21:42
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© МВД РФ Осман Хасбулатов
Осман Хасбулатов
© МВД РФ
Осман Хасбулатов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Двадцатого июня Кировский районный суд постановил отпустить Хасбулатова под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Осман Хасбулатов
30 апреля, 16:24
В МВД раскрыли подробности дела министра экономики Дагестана
В конце апреля сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики. Он был арестован на 10 суток, а после предъявления обвинения мера пресечения была продлена на два месяца. В середине мая защита пыталась обжаловать арест Хасбулатова, но Верховный суд республики оставил в силе решение Кировского районного суда, уточнив дату окончания срока действия меры пресечения - до 20 июня 2019 года.
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ДагестанМахачкалаПроисшествия
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