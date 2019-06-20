Зеленский назвал украинские законы "трешем"

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, сообщает Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, сообщает "Украинская правда".

В качестве примера он привел трудовой кодекс, который был создан в 1971 году и до сих пор действует. Он также процитировал отрывок из другого документа, в котором говорится о победах Великой Октябрьской революции и ленинских идеях.

"Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, который регулирует жилищные отношения. Извините, это — треш! И это должно уйти в историю", — заявил он.