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РИА Новости

Зеленский назвал украинские законы "трешем"

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устарелости отдельных положений украинских законов, сообщает "Украинская правда".
В качестве примера он привел трудовой кодекс, который был создан в 1971 году и до сих пор действует. Он также процитировал отрывок из другого документа, в котором говорится о победах Великой Октябрьской революции и ленинских идеях.
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"Как вам? Сейчас 2019 год, и это до сих пор действующий украинский закон, который регулирует жилищные отношения. Извините, это — треш! И это должно уйти в историю", — заявил он.
Он отметил, что Украине необходимо избавится от "нафталинового постсоветского регулирования".
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