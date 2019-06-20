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РИА Новости

Клишас прокомментировал срыв сессии МПА в Грузии

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Срыв сессии Межпарламентской ассамблеи православия является серьезным ударом по репутации Грузии, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Тбилиси в четверг прошла 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
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"К сожалению, сегодняшние события в Тбилиси показали, что Грузия не является страной, где могут проходить крупные международные форумы. МПА православия - это уважаемая организация, и срыв ее заседания - серьезный удар по репутации Грузии", - сказал Клишас.
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