Свердловский оператор заявил об уборке показанного на прямой линии мусора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде Свердловской области, на которую из-за невывоза отходов местные жители пожаловались президенту России в ходе прямой линии, была очищена за сутки до эфира, сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора — компании "Рифей".

Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Прокуратура по данной информации организовала проверку.

"Мы выяснили, о какой конкретно площадке шла речь в сообщении. Она находится по адресу: улица Карла Маркса, 25. Заявка от жителей поступила вечером 18 июня. Утром (19 июня. — Прим. ред.) спецтехника выехала на место и очистила территорию", — сказала собеседница агентства.