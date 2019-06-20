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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Свердловский оператор заявил об уборке показанного на прямой линии мусора

Вчера, 20:11
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Территория с мусорными контейнерами в Верхней Салде Свердловской области, на которую из-за невывоза отходов местные жители пожаловались президенту России в ходе прямой линии, была очищена за сутки до эфира, сообщили РИА Новости в пресс-службе регоператора — компании "Рифей".
Ранее департамент информационной политики региона сообщил, что заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован. Прокуратура по данной информации организовала проверку.
"Мы выяснили, о какой конкретно площадке шла речь в сообщении. Она находится по адресу: улица Карла Маркса, 25. Заявка от жителей поступила вечером 18 июня. Утром (19 июня. — Прим. ред.) спецтехника выехала на место и очистила территорию", — сказала собеседница агентства.
В компании отметили, что вывоз отходов с контейнерных площадок жилых домов осуществляется ежедневно. При этом в пресс-службе добавили, что иногда предприниматели из-за нежелания заключать договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов, из-за чего "может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком".
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