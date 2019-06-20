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РИА Новости

Тимошенко подписала меморандум о правах внутренних переселенцев Украины

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и представители институтов гражданского общества, которые защищают права и свободы внутренне перемещенных лиц с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба партии.
"В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан и привлечения общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной политики по установлению мира в Донбассе. Планируется также создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса и увеличение объема финансирования потребностей ВПЛ (внутренне перемещенных лиц - ред.) в госбюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеДонбассЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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