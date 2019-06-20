Тимошенко подписала меморандум о правах внутренних переселенцев Украины

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и представители институтов гражданского общества, которые защищают права и свободы внутренне перемещенных лиц с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила в четверг пресс-служба партии.

"В документе предусматривается разработка государственной стратегии в отношении этих категорий граждан и привлечения общественных экспертов и поэтапная реализация комплексной политики по установлению мира в Донбассе. Планируется также создание Международного фонда восстановления и развития Донбасса и увеличение объема финансирования потребностей ВПЛ (внутренне перемещенных лиц - ред.) в госбюджете Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.