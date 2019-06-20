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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон надеется на стабилизацию ситуации в Молдавии за 1,5 месяца

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает на полную стабилизацию политической ситуации в стране в ближайшие полтора месяца.
"Сейчас у нас ситуация стабилизируется в ближайшие пару недель, месяц - полтора, мы сможем ее стабилизировать", - заявил Додон в четверг в Минске на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он отметил, что Молдавия прошла "очень непростой период последние 10 дней". "Я взял на себя основные риски, сделали шаг, которого многие не ожидали... Получилось так, что новое правительство, которое мы создали, парламентское большинство, неоднородное, разное, но оно соответствует той структуре, которая есть в молдавском обществе: у нас общество разделено пополам, половина хочет (быть - ред.) ближе с ЕАЭС, с Россией, другие хотят ближе с Евросоюзом", - рассказал Додон.
Он подчеркнул, что "впервые за 27 лет независимости и левые, и правые партии объединились ради Молдовы". "Это объединение не только внутреннее, впервые и внешние партнеры... Думаю, в этом регионе нет (других - ред.) таких примеров, когда и Россия, и США, и ЕС имеют единую позицию (по ситуации в Молдавии - ред.)", - подчеркнул Додон.
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Он заявил, что сейчас видит свою задачу в том, чтобы "поддержать это хрупкое равновесие" в стране. "В качестве президента я их (членов правительства - ред.) каждый день собираю, вместе советуемся, чтобы двигаться вперед. Мы получили шанс ... мы должны этот шанс использовать. Думаю, что в Молдове все будет хорошо", - подчеркнул Додон.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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