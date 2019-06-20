Гордеев поручил изучить целесообразность минимальных цен на винные напитки

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил изучить вопрос о целесообразности установления минимальной цены на винные напитки, говорится в списке поручений на сайте правительства по итогам совещания у Гордеева по вопросу о развитии виноградарства в России.
В частности, Минфину, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию (РАР) поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности внесения в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции "изменений, предусматривающих установление минимальной цены на винные напитки".
Кроме того, Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития проработают вопрос о целесообразности внесения в постановление правительства об утверждении правил оказания услуг общественного питания изменений, предусматривающих уточнение требований к меню (винной карте) в части выделения в нем отечественной винодельческой продукции и ее размещения перед остальными наименованиями алкоголя.