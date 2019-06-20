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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Совфед поддержал предложение Путина по статье о преступном сообществе

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В комитете Совфеда по конституционному законодательству поддерживают предложение президента РФ Владимира Путина о внесении изменений в статью Уголовного кодекса о преступном сообществе, под которую в настоящее время нередко попадают предприниматели, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Путин во время прямой линии в четверг заявил, что под статью о преступном сообществе (статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)") можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.
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"Со своей стороны мы, конечно, поддерживаем такую корректировку, и рассмотрим все предложения Верховного суда РФ и Генпрокуратуры при поступлении в Совет Федерации", - сказал Клишас.
По его словам, необходимо проанализировать и, возможно, скорректировать практику применения статьи 210 УК "Организация преступного сообщества" в той части, в которой она позволяет привлекать к ответственности всех сотрудников организации только по факту совместной работы.
"Соответствующее поручение уже дано Верховному суду РФ и Генпрокуратуре по итогам послания президента Федеральному собранию 2019 года. Президент скорректировал срок исполнения поручения до конца ноября 2019 года", - сказал сенатор.
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