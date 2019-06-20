КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде сообщило, что КС Украины признал указ конституционным.
"Конституционный суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины отвечает требованиям ...конституции Украины", - сообщила пресс-служба в четверг.
В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда, решение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.
Вскоре после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
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