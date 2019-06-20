Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T19:39Z
https://ria.ru/20190620/1555760131.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/28116/18/281161813_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_6baf4fe4662240928a0f780044becc46.jpg
РИА Новости

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Вчера, 19:15
1893
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоЗаседание конституционного суда Украины
Заседание конституционного суда Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде сообщило, что КС Украины признал указ конституционным.
"Конституционный суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную раду Украины отвечает требованиям ...конституции Украины", - сообщила пресс-служба в четверг.
В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда, решение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.
Вскоре после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
27 мая, 19:26
Украинский политик: Верховная рада сама себя дискредитировалаСпикер украинского парламента Андрей Парубий оспорил заявление президента Владимира Зеленского, который обвинил депутатов в уничтожении легитимности Рады. Экс-депутат Александр Голуб в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, спикер неправ.
20133204
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеКонституционный суд УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
РИА
Новости
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
Яценюк прокомментировал решение КС Украины по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Эксперт назвал слова Путина о Донбассе фактическим обращением к Зеленскому
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Путин ответил на критику "Единой России"
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Грузии митингующие штурмуют здание парламента
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы в этом году
Филарет Денисенко
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Петр Порошенко
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за покупки С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния