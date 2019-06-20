Си Цзиньпин призвал укрепить практическое сотрудничество с КНДР

Визит Си Цзиньпина в Северную Корею приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений и стал первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в КНДР. Си Цзиньпин уже посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера, при этом последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.