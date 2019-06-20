Си Цзиньпин призвал укрепить практическое сотрудничество с КНДР

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о необходимости укрепить практическое сотрудничество между двумя странами, следует из сообщения МИД Северной Кореи.
Си Цзиньпин находится в КНДР с государственными визитом.
"Сторонам необходимо укрепить стратегическое взаимодействие, своевременно обмениваться мнениями по наиболее важным международным вопросам. Сторонам необходимо расшить практическое сотрудничество на благо народов двух стран", - заявил китайский лидер.
Он добавил, что Пекин готов развивать с КНДР сотрудничество в образовании, здравоохранении, спорте, СМИ и других сферах.
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"Я готов поддерживать тесный контакт с председателем Ким Чен Ыном, укрепить политическое взаимодоверие", - добавил китайский лидер.
Визит Си Цзиньпина в Северную Корею приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений и стал первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в КНДР. Си Цзиньпин уже посещал Северную Корею в 2008 году, но тогда он находился на посту вице-премьера, при этом последний визит китайского лидера в КНДР состоялся в 2005 году, его совершил Ху Цзиньтао.