Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.

Ранее бюро на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины заявил, что не боится уголовных дел.

"Нами направлены повестки и вызываются на допросы на следующей неделе Сергей Тигипко, а также Владимир Макеенко. После проведения допросов этих свидетелей, нами будет вызван, соответственно, и экс-президент (Порошенко - ред.)", - сообщил Труба агентству "Украинские новости".

Он отметил, что ГБР в рамках расследования начинает выемку документов, в том числе – в банках и администрации президента Украины. "На сегодня суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам. Мы будем делать выемки в банках, регистрационных службах, администрации президента. В ближайшие дни мы хотим получить уже оригиналы документов. И начать проведение допросов свидетелей в этих делах", - заявил Труба.