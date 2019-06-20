Эксперт назвал слова Путина о Донбассе фактическим обращением к Зеленскому

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими словами о Донбассе фактически обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, показав готовность к диалогу, считает член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе, сообщил журналистам, что Россия хочет дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления вопросов. Кроме того, президент России отметил, что решить проблему Донбасса могут прямой диалог и выполнение минских соглашений Киевом.

"Это не просто сигнал, а уже определенное заявление, которое обращается к новому президенту. У нового президента нет крови на руках, как у прошлого президента, кредит доверия у Зеленского внутри Украины огромен", - сказал Федоров РИА Новости, комментируя слова Путина.