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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Эксперт назвал слова Путина о Донбассе фактическим обращением к Зеленскому

Вчера, 18:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своими словами о Донбассе фактически обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, показав готовность к диалогу, считает член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.
Ранее Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Донбассе, сообщил журналистам, что Россия хочет дать новому украинскому руководству шанс выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления вопросов. Кроме того, президент России отметил, что решить проблему Донбасса могут прямой диалог и выполнение минских соглашений Киевом.
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"Это не просто сигнал, а уже определенное заявление, которое обращается к новому президенту. У нового президента нет крови на руках, как у прошлого президента, кредит доверия у Зеленского внутри Украины огромен", - сказал Федоров РИА Новости, комментируя слова Путина.
При этом эксперт не считает, что слова российского президента могут принципиально ускорить встречу с президентом Украины, в том числе в силу состояния отношений между Москвой и Киевом. При этом Федоров отметил, что российская сторона будет наблюдать за сигналами со стороны Украины.
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