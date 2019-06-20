Генпрокуратура взяла на контроль проверки по мусору и воде на Урале

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин взял на контроль проведение проверок по обращению жителей Свердловской и Тюменской областей к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что власти и прокуратура Свердловской области проведут проверки после жалоб жителей города Верхняя Салда на ситуацию с вывозом мусора в ходе прямой линии.

Также в четверг к Путину обратилась жительница тюменского села Каскара Мария Кузнецова. По ее словам, сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. Региональные прокуратура и СУСК начали проверку.