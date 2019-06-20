Генпрокуратура взяла на контроль проверки по мусору и воде на Урале

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин взял на контроль проведение проверок по обращению жителей Свердловской и Тюменской областей к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что власти и прокуратура Свердловской области проведут проверки после жалоб жителей города Верхняя Салда на ситуацию с вывозом мусора в ходе прямой линии.
Вчера, 16:58Эколог: к реализации "мусорной реформы" ‒ много вопросовПрезидент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что мусорная реформа должна быть реализована оперативно. В эфире радио Sputnik эксперт ОНФ по экологии Антон Хлынов назвал две проблемы, которые, по его мнению, должны быть решены особенно быстро.
Также в четверг к Путину обратилась жительница тюменского села Каскара Мария Кузнецова. По ее словам, сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. Региональные прокуратура и СУСК начали проверку.
"По обозначенным фактам незамедлительно организованы прокурорские проверки с привлечением к их проведению уполномоченных контролирующих служб. По их итогам, при наличии оснований, будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Ход и результаты надзорных мероприятий взяты на контроль заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Гулягиным", - говорится в сообщении.