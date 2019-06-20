У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

Горжанкин рассказал, что в четверг днем "произошел конфликт" из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Мухина, по словам пиар-директора, заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".