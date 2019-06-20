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РИА Новости

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. В понедельник Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что отца выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
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Горжанкин рассказал, что в четверг днем "произошел конфликт" из-за Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Мухина, по словам пиар-директора, заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал полицию, но когда приехал наряд, сказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".
"Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - сказал Горжанкин, отметив, что результаты в скором времени обнародуют.
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Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Белочка, как я ранее и утверждал. Никаких ожогов не было, а в больнице его прокапали, снимая острые последствия запоя. Отсюда и его бред про быков, о связывании и т.д.
20 июня, 20:42
ДРДима Романов
4070005
Спятил пацан... можно было догадаться сразу после женитьбы на бабе Лиде
20 июня, 21:44
sister1952
2870005
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