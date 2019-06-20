Кузнецова предложила внедрить в России институт сертифицированных нянь

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что одним из решений поддержки молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, может стать внедрение институт государственных сертифицированных нянь.

В ходе прямой линии с президентов РФ Владимиром Путиным в четверг был поднят вопрос о поддержке молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Вопрос касался сложностей с устройством ребенка старше 1,5 года в ясли, в случае если мама планирует выйти на работу.