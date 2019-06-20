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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Кузнецова предложила внедрить в России институт сертифицированных нянь

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что одним из решений поддержки молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, может стать внедрение институт государственных сертифицированных нянь.
В ходе прямой линии с президентов РФ Владимиром Путиным в четверг был поднят вопрос о поддержке молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Вопрос касался сложностей с устройством ребенка старше 1,5 года в ясли, в случае если мама планирует выйти на работу.
"Запрос в регионах на предоставление такого рода услуги огромен. В ряде субъектов РФ различные формы предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста уже реализуются. Сегодня разработан и утвержден профстандарт няни. Теперь важно в качестве социальной услуги сделать их максимально доступными для каждой семьи", - отмечает Анна Кузнецова, слова которой приводятся на странице института уполномоченного по правам ребенка в Facebook.
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