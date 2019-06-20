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РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

Объездную дорогу вокруг Владикавказа начнут строить в 2020 году

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкВид города Владикавказа
Вид города Владикавказа
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июн – РИА Новости. Проектно-сметная документация на участок федеральной трассы в обход Владикавказа будет готова до конца 2019 года, к строительству дороги приступят после получения во II квартале 2020 года заключения госэкспертизы, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Соответствующая договоренность достигнута на состоявшейся в Москве встрече Битарова с замглавы Минтранса РФ Иннокентием Алафиновым.
Руководитель Северной Осетии пояснил, что в настоящее время участок трассы, связывающей Россию со странами Закавказья, Ираном, Ираком и Турцией, проходит по территории спального района Владикавказа.

"За последние четыре года существенно вырос поток автотранспорта, увеличился грузооборот, и это создает значительную нагрузку на экологию города. Немаловажно, что объездная магистраль вокруг столицы Северной Осетии станет значимым фактором повышения безопасности всех участников дорожного движения", - приводит слова Битарова его пресс-служба.

Как отмечалось на встрече, строительство объездной дороги вокруг Владикавказа займет не меньше трех лет. Ее создание также будет способствовать увеличению пропускной способности трассы, которая ведет из Владикавказа до МАПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.
Согласно данным, которые представил Битаров, в прошлом году по дороге, проложенной частично через Дарьяльское ущелье, ежесуточно следовали не менее 8 тысяч автомобилей, и есть тенденция к увеличению пассажиропотока и объема перевозимых грузов.
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"На участке дороги, проходящей через селение Балта, ширина проезжей части не превышает шесть метров. Вдоль дороги расположены объекты инфраструктуры, в том числе, школа. Непрекращающийся как днем, так и ночью поток транспорта делает актуальными вопросы безопасности жителей и экологической обстановки, и аналогичная ситуация также имеет место в селении Чми", – сообщил глава РСО-Алания.
В этой связи он обратился с просьбой к Минтрансу рассмотреть вопрос о выделении средств на проектирование и строительство автомобильной дороги в обход и этих двух населенных пунктов.
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