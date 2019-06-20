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РИА Новости

Лукашевич поднял вопрос о нерасследованных убийствах журналистов в Донбассе

Вчера, 18:08
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг поднял вопрос об убийствах журналистов в Донбассе, которые до сих пор не были надлежащим образом расследованы.
"На этой неделе исполнилось пять лет с даты убийства в Донбассе российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В момент, когда они 17 июня 2014 года снимали репортаж о событиях вблизи луганского поселка Металлист, по ним с украинских позиций был открыт прицельный минометный огонь. Оба скончались в тот же день", - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
"До сих пор Киевом так и не обеспечено надлежащее расследование этого преступления, равно как и гибели Анатолия Кляна, Андреа Роккелли, Павла Шеремета и других резонансных убийств журналистов", - добавил постпред.
По его словам, вместо этого на Украине раскручивают "охоту на ведьм" - журналистов преследуют и сажают в тюрьму за их взгляды и профессиональную деятельность, включают в разного рода черные списки.
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"Призываем представителя ОБСЕ по свободе СМИ постоянно держать в фокусе внимания тему преследований журналистов и расследований совершенных против них преступлений", - заключил Лукашевич.
В последние годы ситуация со свободой слова на Украине значительно ухудшилась, а количество преступлений против журналистов постоянно растет. Несмотря на то, что глава МВД Украины оценил свободу слова на Украине на "пять с плюсом", счет случаям притеснения журналистов в стране идет на десятки.
Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Международные правозащитные организации, в частности Amnesty International, не раз критиковали украинскую власть за то, что она закрывает глаза на преступления в отношении журналистов.
В частности, начале января 2018 года интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что украинские радикалы националистической организации "С14" ворвались в редакцию сайта "Союз православных журналистов" в центре Киева. По данным украинских СМИ, радикалы заявили, что в офисе находится "экстремистская литература". СМИ отмечали, что сотрудники сайта вызвали полицию, после приезда которой радикалы покинули помещение, забрав с собой жесткий диск одного из компьютеров.
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Давлению подверглась и сама "Страна.ua". В отношении ее главного редактора Игоря Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, из-за чего он был вынужден уехать в Австрию.
Нераскрытым остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".
На Украине также погибли и другие известные представители СМИ. Среди них журналист газеты Sportanalytic Игорь Костенко, которого застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.
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