Мизулина предложила усовершенствовать закон о профилактике безнадзорности

Елена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" нуждается в совершенствовании с учетом современных реалий, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

"В документе есть много неопределенных терминов и формулировок, которые усложняют его применение и снижают эффективность профилактики. Этим законом сегодня фактически регулируется деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, и нужно его усовершенствовать с учетом современных реалий", - сказала сенатор на круглом столе.

По ее словам, о необходимости изменений этого закона свидетельствуют и обращения экспертов и общественных организаций.

Подчеркнув, что закон регулирует деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, Мизулина сообщила, что, по данным за прошлый год, в России насчитывается 2676 таких комиссий, а всего система профилактики в этой сфере включает более 129 тысяч различных организаций и учреждений.