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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Мизулина предложила усовершенствовать закон о профилактике безнадзорности

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлена Мизулина во время заседания на тему: "Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей"
Елена Мизулина во время заседания на тему: Формирование современной системы безопасного отдыха и оздоровления детей
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" нуждается в совершенствовании с учетом современных реалий, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.
"В документе есть много неопределенных терминов и формулировок, которые усложняют его применение и снижают эффективность профилактики. Этим законом сегодня фактически регулируется деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, и нужно его усовершенствовать с учетом современных реалий", - сказала сенатор на круглом столе.
По ее словам, о необходимости изменений этого закона свидетельствуют и обращения экспертов и общественных организаций.
Подчеркнув, что закон регулирует деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, Мизулина сообщила, что, по данным за прошлый год, в России насчитывается 2676 таких комиссий, а всего система профилактики в этой сфере включает более 129 тысяч различных организаций и учреждений.
"Дальнейшая работа по совершенствованию законодательства и основанной на нем правоприменительной практики должна быть системной и продуманной. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних должны приобрести единый унифицированный характер", - считает она.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымЕлена МизулинаСовет Федерации РФРоссияОбщество
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