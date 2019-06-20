Мизулина предложила усовершенствовать закон о профилактике безнадзорности

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" нуждается в совершенствовании с учетом современных реалий, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.
"В документе есть много неопределенных терминов и формулировок, которые усложняют его применение и снижают эффективность профилактики. Этим законом сегодня фактически регулируется деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, и нужно его усовершенствовать с учетом современных реалий", - сказала сенатор на круглом столе.
По ее словам, о необходимости изменений этого закона свидетельствуют и обращения экспертов и общественных организаций.
Подчеркнув, что закон регулирует деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, Мизулина сообщила, что, по данным за прошлый год, в России насчитывается 2676 таких комиссий, а всего система профилактики в этой сфере включает более 129 тысяч различных организаций и учреждений.
"Дальнейшая работа по совершенствованию законодательства и основанной на нем правоприменительной практики должна быть системной и продуманной. Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних должны приобрести единый унифицированный характер", - считает она.