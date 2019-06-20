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РИА Новости

Лукашевич заявил об отсутствии у Киева программы по Минским соглашениям

Вчера, 17:54
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. В Киеве нет внятной программы действий, направленной на выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России пи ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Несмотря на амбициозные заявления нового президента Украины о стремлении как можно скорее завершить конфликт в Донбассе, в Киеве пока так и не просматривается внятной программы действий, нацеленной на выполнение Минских соглашений. Более того, звучат скептические оценки в адрес ключевых переговорных форматов и уже действующих механизмов урегулирования, которые, надо признать, так и не были до сих пор задействованы в полную силу", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
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Он выразил сожаление, что прошедшее в среду заседание контактной группы по Донбассу в Минске не привело к заметным подвижкам. Он отметил, что процесс рискует так и не набрать динамику на фоне попыток Киева "одернуть" своих представителей, не дать им выйти на предметные решения.
"В этих условиях важно, чтобы нынешние украинские переговорщики - как новые, так и хорошо известные в минском процессе лица - располагали необходимыми полномочиями и инструкциями для достижения компромиссов", - добавил постпред.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичРоссияУкраинаВ мире
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