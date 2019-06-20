Лукашевич заявил об отсутствии у Киева программы по Минским соглашениям

ВЕНА, 20 июн – РИА Новости. В Киеве нет внятной программы действий, направленной на выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России пи ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Несмотря на амбициозные заявления нового президента Украины о стремлении как можно скорее завершить конфликт в Донбассе, в Киеве пока так и не просматривается внятной программы действий, нацеленной на выполнение Минских соглашений. Более того, звучат скептические оценки в адрес ключевых переговорных форматов и уже действующих механизмов урегулирования, которые, надо признать, так и не были до сих пор задействованы в полную силу", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.

Он выразил сожаление, что прошедшее в среду заседание контактной группы по Донбассу в Минске не привело к заметным подвижкам. Он отметил, что процесс рискует так и не набрать динамику на фоне попыток Киева "одернуть" своих представителей, не дать им выйти на предметные решения.