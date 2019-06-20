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РИА Новости

Иран надеется, что ситуация с беспилотником США не повторится

Вчера, 17:33
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тегеран надеется, что ситуация с американским беспилотником, нарушившим границу Ирана и в последствии сбитым иранскими военными, не повторится, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил о том, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.
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Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом.
"Надеемся, что враги не повторят ошибок", - сказал Мусави телерадиокорпорации IRIB, говоря о ситуации со сбитым американским беспилотником, нарушившим границу Ирана.
По его словам, Иран не стремится к нагнетанию напряженности на Ближнем Востоке, но будет защищать свою территорию.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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