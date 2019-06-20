В ОНФ выяснят, почему семьи в регионах не могут получить матпомощь

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснят, почему семьи с детьми в регионах не могут получить денежную помощь, на которую они имеют право по закону, сообщает пресс-служба движения.

Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что уже сейчас государство выплачивает деньги семьям, где появляется первый и второй ребенок. Их получают семьи, где на взрослого человека приходится доход в 1,5 прожиточных минимума. Кроме того, уже принято решение, что с 2020 года мера поддержки охватит и те семьи, где на человека приходится доход в два прожиточных минимума, в среднем выплаты составят 10-11 тысяч рублей. А в регионах, где есть проблемы с демографией (таких 65%), отметил президент, планируется выплачивать прожиточный минимум ребенка семьям с тремя детьми.

Как отмечают в ОНФ, многим семьям из-за бюрократических проволочек в регионах тяжело получить поддержку, на которую они имеют право.

"Эксперты ОНФ будут мониторить ситуацию, анализировать обращения граждан, чтобы разобраться, почему именно семьи, имеющие право на поддержку, не могут ее по факту получить. Если проблема в том, что так составлены региональные нормативные акты, значит надо работать с территорией, чтобы они были приведены в соответствие с интересами граждан", – приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, директора Благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александры Маровой.

Марова объяснила, что зачастую не всем многодетным семьям удается получить соответствующие удостоверения из-за формальных накладок - например, в случае, когда "один родитель прописан на другой территории". Отдельная проблема и с земельными участками – по словам эксперта, эта мера в некоторых случаях "совершенно нерабочая".