Китай готов помочь КНДР в вопросах безопасности

Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в КНДР.

"Китайская сторона готова оказать помощь в решении вопросов закономерной обеспокоенности КНДР за свою безопасность и развитие", - заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил готовность КНР усилить координацию с КНДР и играть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении долгосрочного мира в регионе.