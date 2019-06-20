Китай готов помочь КНДР в вопросах безопасности

ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Пекин готов оказать посильную помощь Пхеньяну в решении вопросов оправданной обеспокоенности КНДР за свою безопасность, сообщает Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в КНДР.
"Китайская сторона готова оказать помощь в решении вопросов закономерной обеспокоенности КНДР за свою безопасность и развитие", - заявил Си Цзиньпин.
Он также выразил готовность КНР усилить координацию с КНДР и играть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении долгосрочного мира в регионе.