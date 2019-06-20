Зеленский пообещал, что за пять лет Украина перестанет быть бедной страной

"Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так и сложно. Здесь рецепты понятны, истории успеха очень известны. Все это для нас обязательная программа, и мы сделаем это на протяжении следующих пяти лет. Но как стать по-настоящему богатой страной? Здесь есть определенные сложности", - заявил Зеленский в четверг в ходе встречи с представителями украинского бизнеса, которую транслировали телеканалы.