КС Украины заявил, что дело об указе о роспуске Рады еще рассматривается

"Ситуация не в его пользу". Юрист о том, могут ли посадить Порошенко

На Украине завели пятое дело против Петра Порошенко. Какими проблемами это ему грозит в ближайшем будущем, в эфире радио Sputnik рассказала юрист Кира Сазонова.