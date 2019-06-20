КС Украины заявил, что дело об указе о роспуске Рады еще рассматривается

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Конституционный суд Украины заявил, что продолжает рассмотрение законности указа президента Владимира Зеленского о роспуска Верховной рады, решение пока не вынесено.
Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде сообщило, что КС Украины признал указ конституционным.
"Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение этого дела", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте КС Украины в четверг.
В пресс-службе отметили, что обеспокоены распространением информации о последствиях принятия решения КС по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины.
"Раздаются призывы к невыполнению решения Конституционного суда Украины, привлечения к ответственности судей за принятое ими решение, а также другие категорические заявления, что недопустимо в правовом государстве. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к распространению указанной информации приобщаются государственные деятели и отдельные политики", - добавили в пресс-службе.
Вскоре после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.