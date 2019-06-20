Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина

МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана начали подготовку списков ополченцев из Ботлиха после поручения президента РФ Владимира Путина приравнять их к ветеранам боевых действий, сообщил РИА Новости глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.

Во время прямой линии к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос и приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.

"Дальнейшая судьба данного вопроса будет решаться в Госдуме. Мы уже получили поручение от Минкавказа, которое запросило у нас списки этих ополченцев. Наши специалисты уже работают над этим вопросом, мы составим списки и направим их в Минкавказ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, речь идёт о нескольких тысячах человек. "Это очень ответственный вопрос, который впопыхах решить нельзя. Нужно будет определить, где находился тот или иной человек по время боевых действий", - сказал глава района.