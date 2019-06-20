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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина

Вчера, 17:00
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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана начали подготовку списков ополченцев из Ботлиха после поручения президента РФ Владимира Путина приравнять их к ветеранам боевых действий, сообщил РИА Новости глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.
Во время прямой линии к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос и приравнять ополченцев к ветеранам боевых действий.
"Дальнейшая судьба данного вопроса будет решаться в Госдуме. Мы уже получили поручение от Минкавказа, которое запросило у нас списки этих ополченцев. Наши специалисты уже работают над этим вопросом, мы составим списки и направим их в Минкавказ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, речь идёт о нескольких тысячах человек. "Это очень ответственный вопрос, который впопыхах решить нельзя. Нужно будет определить, где находился тот или иной человек по время боевых действий", - сказал глава района.
В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей. В район боевых действий тогда прилетел в статусе премьер-министра Путин.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинДагестанОбщество
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