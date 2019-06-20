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РИА Новости

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Вчера, 16:53
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
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По данным следствия, 10 августа прошлого года Евгений Зданович купил у "неустановленного лица" 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, расфасовал вещества в упаковки разного веса "для дальнейшего помещения указанных средств в тайники и незаконного сбыта", но в тот же день был задержан. Позднее суд поместил задержанного под стражу.
Александр Зданович занимал должность руководителя Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ с 1996 по 1999 год. Является профессором кафедры истории Академии ФСБ. В 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению захваченных террористами в здании столичного Театрального центра заложников.
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ФСБ РФМоскваПроисшествия
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