Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

По данным следствия, 10 августа прошлого года Евгений Зданович купил у "неустановленного лица" 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, расфасовал вещества в упаковки разного веса "для дальнейшего помещения указанных средств в тайники и незаконного сбыта", но в тот же день был задержан. Позднее суд поместил задержанного под стражу.