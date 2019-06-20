Путин объяснил, почему он всегда вежлив с иностранными политиками

"Во-первых, я хоть во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, питерском. Там в Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии, архитектура города ... Во-вторых, все-таки и Эрмитаж, и Русский музей - все это часть среды, в которой я рос. Но и политическая культура - это часть нашей общей культуры ... В-третьих, представляю Россию. Россия - особо образованная страна с высоким уровнем культуры. Про это я никогда не имею права забывать. Ну и, наконец, четвертое - часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами", - ответил президент на вопрос о том, почему он настолько вежлив с иностранными политиками, которые негативно относятся к РФ.