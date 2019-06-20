Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T17:37Z
https://ria.ru/20190620/1555749010.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155574/19/1555741962_0:199:3072:1927_1036x0_80_0_0_69db71f4828d9948f7236cedac738bdd.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин объяснил, почему он всегда вежлив с иностранными политиками

Вчера, 16:19
360
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что вежливым с представителями других стран, которые могут отрицательно относиться к России, ему позволяет быть петербургское воспитание, общий уровень культуры страны и необходимость сохранять хорошие отношения с первыми лицами других государств.
"Во-первых, я хоть во дворе рос, но все-таки в ленинградском дворе, питерском. Там в Питере и внешняя среда призывает к определенной гармонии, архитектура города ... Во-вторых, все-таки и Эрмитаж, и Русский музей - все это часть среды, в которой я рос. Но и политическая культура - это часть нашей общей культуры ... В-третьих, представляю Россию. Россия - особо образованная страна с высоким уровнем культуры. Про это я никогда не имею права забывать. Ну и, наконец, четвертое - часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами", - ответил президент на вопрос о том, почему он настолько вежлив с иностранными политиками, которые негативно относятся к РФ.
"Это в интересах страны и в интересах всего населения", - добавил Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
1310011
Обсудить 0
РоссияСанкт-ПетербургПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Ряд западных стран не учитывает опыт СССР, заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
У России есть своя версия крушения малайзийского Боинга, заявил Путин
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин рассказал, за какой поступок ему стыдно
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
Лента
новостей
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин признался, что хотел бы отдохнуть свободно, неузнаваемо
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Россия не хочет навязывать соседям свое видение, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Путин рассказал, чего ждет от встречи с Абэ
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Путин рассказал, что может решить проблему Донбасса
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Происходящее на местах видно и через свежепокрашенную траву, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал нежелание Зеленского разговаривать с ДНР и ЛНР
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин не видел, чтобы чиновники сознательно вводили его в заблуждение
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин не считает мелкими частные вопросы, затрагивающие судьбы людей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:40СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок
Лента новостейМолния